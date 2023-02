Vlaanderen wil toegankelijkheidsregels voor publieke gebouwen strikter toepassen

Uit een steekproef van de Vlaamse overheid bleek dat de toegankelijkheidsnormen vaak niet gevolgd werden. "We hebben 147 vergunningsaanvragen geanalyseerd", zegt minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. "Slechts 9 daarvan waren correct ingediend en dan bleek nog eens dat er geen enkele correct was uitgevoerd. Dat leidt dus tot een enorme achterstand op vlak van toegankelijkheid in Vlaanderen en die willen we inlopen."

Om dure ingrepen achteraf te vermijden zal in de toekomst elk bouwdossier van een publiek toegankelijk gebouw een toegankelijkheidsverslag van een geaccrediteerd verslaggever moeten hebben. Die verslaggever kijkt na of de wetgeving correct werd toegepast in de plannen. Het systeem is vergelijkbaar met het EPB-verslag voor de energieprestatienormen.

Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen zal deze verslaggevers opleiden en accrediteren.