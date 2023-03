Vrijwilligers gaan asielzoekers in tentenkamp aan kanaal in Brussel tellen

In een persbericht klaagt Artsen Zonder Grenzen de chaos aan het Klein Kasteeltje aan. "Hoewel de autoriteiten beloofden het provinciale crisisplan te activeren in geval van overbelasting van de opvangcentra, is dat nog steeds niet het geval. Daardoor blijven deze mensen in erbarmelijke omstandigheden op straat leven. De impact van de situatie op de geestelijke gezondheid van migranten is enorm."



Vorige week plaatste Artsen Zonder Grenzen zelf waterpunten en mobiele toiletten aan Klein Kasteeltje. "Op dezelfde manier dat Artsen Zonder Grenzen ingrijpt in crisisregio's zoals de Sahel, grijpen teams vandaag in in Brussel," klinkt het. Daarnaast is de hulporganisatie present met een medische bus. Daar voerde de organisatie vorige week vrijdag 26 consultaties uit. Daarvan kwamen twintig mensen uit het kraakpand in de Paleizenstraat.