VUB-rector Jan Danckaert opnieuw aan het werk

Na hartklachten besliste de 58-jarige Danckaert om begin dit jaar op consultatie te gaan in het UZ Brussel, het universitaire ziekenhuis verbonden aan de VUB. Daar kreeg hij te horen dat hij zo snel mogelijk een overbruggingsoperatie moest ondergaan aan het hart. Die ingreep verliep goed, maar op advies van de artsen moest hij wel een rustpauze inlassen. In de afgelopen weken nam Hugo Thienpont, vicerector Innovatie & Valorisatie, zijn taken van rector over.