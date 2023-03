Werken nieuw buspaviljoen aan Kerkplein in Lommel gestart

"Vandaag starten de werken voor het nieuwe buspaviljoen aan het Kerkplein in Lommel", vertelt Sophie Loots, schepen voor Openbare Werken (CD&V) in Lommel. Momenteel zijn er al twee bushaltes, maar die zullen dus vernieuwd worden. De stad trekt er zo'n 600.000 euro voor uit en verwacht de werken af te ronden in september dit jaar. Het verkeer zal zich nog op en rond het Kerkplein kunnen, al wordt er wel wat hinder verwacht.

"Het gaat over twee nieuwe buspaviljoenen, maar we gaan ook een groot pleinpaviljoen plaatsen en een kleiner paviljoen aan de andere kant van de Kerkstraat. De impact op visueel gebied is groot en het zal een enorme verbetering zijn. Het worden twee erg mooie buspaviljoenen. We hopen dat de de mensen er op een veel aangenamere manier het openbare vervoer zullen kunnen gebruiken", vertelt de schepen.