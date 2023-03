Wielertoeristen gezegend in Ieper: “Helemaal veilig zijn we nooit”

“We gaan de wielergoden niet aanbidden, want dat zijn ook maar mensen”, zegt diaken Lode Caes. Het is de vierde keer dat hij de wielertoeristen zegent en dat doet hij niet op eigen initiatief. “De vraag komt van de wielertoeristen zelf. Ik denk dat mensen nood hebben aan een ritueel. Het is een belangrijk gebeuren. Het is het begin van het wielerseizoen en dan staan de mensen wel even stil bij wat ze doen.

Het wielrennen is voor de mensen niet alleen sporten, maar ook vriendschap. En ze beseffen ook dat er risico’s aan verbonden zijn. Het is letterlijk met vallen en opstaan. Veel wielertoeristen denken: helemaal veilig zijn we nooit. We doen ons best en laat God de rest dan maar op zijn manier de rest doen”, concludeert Caes.