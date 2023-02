"Partizanen achter het Pieramoha Plan": deze oppositiegroep zit achter de aanval op het radarvliegtuig in Wit-Rusland

De droom van Poetin

Het Wit-Russische regime van Loekasjenko heeft zijn lot nauw verbonden met Rusland. Volgens EU-topdiplomaat Josep Borrell laat Loekasjenko toe dat zijn land een vazalstaat van Rusland wordt. Het is de droom van Poetin en anderen in Moskou om de macht van de Sovjet-Unie (of het tsarenrijk) deels te herstellen via een unie met de "Slavische broedervolkeren" in Oekraïne en Wit-Rusland, aangevuld met voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië zoals Kazachstan.