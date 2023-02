Zorgcentrum na Seksueel Geweld opent deuren in Genk: “Ik hoop dat dit de drempel voor slachtoffers verlaagt"

Het ZSG in Limburg is het achtste van de tien centra dat opent in het land. “Elke dag worden in ons land 100 mensen verkracht”, vertelt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Dat zijn er ongeveer 10 per dag in Limburg." Het aantal aangiftes was zeer laag, het waren er amper een tiende daarvan omdat veel mensen ook de weg niet vonden naar hulp. “In de bestaande ZSG’s is de aangifte nu 7 op 10, dat is een enorme stijging. We willen komaf maken met straffeloosheid", verduidelijkt de minister.