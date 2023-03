Actiecomités tegen eenrichtingverkeer op vesten in Mechelen voor het eerst gehoord op gemeenteraad

"Wij hebben eerst en vooral gevraagd dat ze afstappen van het beslist beleid, want anders is er geen overleg meer mogelijk", zegt Carl Bols van Red de Vesten vzw. "Ten tweede willen we het hele project laten evalueren op een onafhankelijke manier door bijvoorbeeld een universiteit. De stad of het Agentschap Wegen en Verkeer kunnen dat niet doen, want zij zijn betrokken partij. In afwachting daarvan willen we dat de knips op de binnenring en in de wijken errond verwijderd worden. We willen dus dat ze opnieuw beginnen, maar dan rekening houden met wat de Mechelaar wil."