Laatstejaars van basisscholen in Lubbeek planten "afstudeerbos"

"De leerlingen studeren binnenkort af op de lagere school. Dat is voor hen een belangrijk moment. We vinden dat we daar even bij moeten stilaan", licht schepen van Onderwijs An Wouters (N-VA) de actie toe. Vrijwilligers van natuurorganisatie Natuurpunt gaven de leerlingen uitleg over het belang van bossen en hoe je het best een boom plant. Daarna mochten de leerlingen zelf aan de slag met elk hun eigen boom. Aan de boom die ze plantten, hingen ze een kaartje met hun naam.