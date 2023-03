Anderhalf jaar zware verkeershinder verwacht in en rond Duffel door werken aan verbindingsstraat naar E19

De gemeente Duffel maakt gebruik van de rioleringswerken om de rijweg te vernieuwen. “In het brede deel van de Hondiuslaan zorgen we voor een dubbelrichtingsfietspad dat 4 meter breed is. Het kruispunt met de Muggenberg, een zwart punt in onze gemeente, leggen we veiliger aan. Tussen de Muggenberg en de Netelei komt er een dubbelrichtingsfietspad van 3,5 meter breed. Daarvoor moeten we wel de parkeerstrook opofferen wat voor een verlies van een twintigtal parkeerplaatsen zorgt”, aldus de schepen.