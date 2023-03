Wagen gaat overkop na aanrijding met verlichtingspaal op ring rond Leuven

Een man van 48 uit Leuven is dinsdagochtend lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de ring rond Leuven. "De bestuurder week eerst af in de richting van de middenberm. Mogelijk viel hij kort in slaap of was er een medisch probleem”, legt politiewoordvoerder Mathieu Caudron uit. “Op het laatste moment merkte de bestuurder zijn fout op en stuurde hij bij. Hij raakte echter alsnog een verlichtingspaal. De wagen werd overkop geduwd en belandde op zijn dak.”

De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder uit de wagen te bevrijden. De man werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Een takeldienst ruimde de wrakstukken op. Netbeheerder Fluvius zal binnenkort herstellingen uitvoeren aan de beschadigde verlichtingspaal.