Auto schiet in brand onder viaduct in Gentbrugge, geen gewonden 

In Gentbrugge is tijdens de ochtendspits een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde onder het E17-viaduct, ter hoogte van het Braemkasteel. "We kregen een melding rond 08.05u van een brandend voertuig", stelt de brandweer. "De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de brand blussen". De inzittenden, twee mensen en een hond, kwamen er met de schrik vanaf. Wat er gebeurd is, is nog onduidelijk.