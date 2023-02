Bestuur Eeklo zet schepen aan de kant, na motie van wantrouwen van eigen partij SMS

Nog voor er over de toekomst van schepen Windey werd gestemd, verliet een deel van de oppositie - Open VLD, Groen en onafhankelijk gemeenteraadslid Bob D’Haeseleer - de zaal en weigerde mee te gaan in de discussie. Onafhankelijk raadslid Bob D’Haeseleer verwoordde het kort en krachtig: "Aan dit circus doe ik niet mee". Ook Open VLD vond de gang van zaken ondermaats. "We willen ons distantiëren van deze ruziemakerij en deze trieste manier van politiek doen", zegt Christophe De Waele (Open VLD). Jonas Deilgat (Groen) treedt hem bij: "We hebben hierbij een gewetensconflict. We kunnen niet in eer en geweten oordelen", vond hij. "Dit dossier is onvolledig en subjectief. We hebben ernstige vragen over deze methodiek."

De coalitiepartners N-VA en CD&V volgde de partij van burgemeester Luc Vandevelde (SMS) en daarmee was het lot van Marc Windey bezegeld. Hij wordt opgevolgd door Michel De Sutter (SMS). Volgens burgemeester Luc Vandevelde (SMS) was verder samenwerken met Marc Windey onmogelijk geworden: "Zijn uitlatingen op de vorige gemeenteraad over de fusie van de tennisclubs was de druppel, maar het was uiteindelijk een hele emmer die was overgelopen. Dit leidt allemaal tot grote imagoschade voor de stad. Nu willen we snel verder gaan met de grote projecten die we voor ogen hebben met Eeklo."