Opzettelijke brandstichting in frituur aan Weg naar As in Genk

In de nacht van maandag op dinsdag heeft het gebrand in een frituur op de Weg naar As in Genk. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse en heeft het vuur snel onder controle gekregen. De zaak is zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Het gerechtelijk lab en een branddeskundige van het parket melden dat de brand is aangestoken. De politie zal daarom verder onderzoek voeren.