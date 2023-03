1 op de 10 vrouwen heeft endometriose, maar de ziekte blijft onderbelicht: "Menstruatiepijn wordt als normaal gezien"

Het is een tekenend voorbeeld van hoe weinig bekend de ziekte is, zelfs in de medische wereld. Nochtans lijdt 1 op de 10 vrouwen in de vruchtbare leeftijd aan endometriose. "Maar de echte cijfers zijn waarschijnlijk zelfs nog hoger", zegt Valerie Clinkemalie van Behind Endo (Stories) vzw. "We schatten dat één vrouw op de zeven realistischer is."