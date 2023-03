Celstraf voor man uit Ninove die zijn vrouw een kogel in het hoofd schoot

Vier jaar cel waarvan 3 jaar met probatie-uitstel: dat is de straf die een 44-jarige man uit Ninove gekregen heeft omdat hij op zijn vrouw schoot terwijl ze lag te slapen. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De vrouw had laten weten dat ze haar man wilde verlaten, maar dat kon die niet verkroppen. De volgende morgen nam hij een wapen en schoot op zijn vrouw die, met een van hun kinderen, lag te slapen in de zetel. Hij deed dat vanop amper 15 centimer afstand.

Omdat de loop van het wapen niet geschikt was voor de kogel, kwam die er trager uit dan normaal. Daardoor raakte de vrouw maar lichtgewond, al moest de kogel wel operatief uit haar hoofd verwijderd worden. De man zelf bleef beweren dat hij zijn vrouw alleen maar eens goed wou laten schrikken. Hij moet zich laten behandelen bij een psychiater en kreeg van de rechtbank ook een contactverbod opgelegd. Een straf met probatie-uitstel wil zeggen dat hij de straf niet moet uitzitten zolang hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt.