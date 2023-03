Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde stelt  20 heroïsche fietsen tentoon

Je kan de tentoonstelling bezoeken tot en met zaterdag 25 november. “We gaan die dag een iconische fiets veilen. Het kader ervan, waar we een kunstwerk zullen van laten maken.” Met het jubileumjaar zijn er de komende maanden nog activiteiten. “De viering is een kantelpunt. We willen meer inzetten op een actieve wielerbeleving. De retroronde is er binnenkort weer. In het najaar komt er nog een evenement dat volledig in het teken van het vrouwenwielrennen zal staan. En we maken een podcast om onze 20ste verjaardag te vieren", besluit Joris.