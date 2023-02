Chocolatier DelReY uit Antwerpen maakt 20 miljoenste diamantpraline: "Vooral in Japan razend populair"

De chocolatier gaat nu alle diamantpralines in de smaken die ze voor Japan al gemaakt hebben nu ook verkopen in de eigen diamantstad Antwerpen. "Japan is de stuwende kracht achter de diamantpralines", vertelt Bernard Proot van chocolatier DelReY op Radio2 in Antwerpen. In Japan worden 900.000 diamantpralines per jaar verkocht, vooral tijdens de Valentijnsperiode. "De populariteit van de chocolatiers in Japan is een beetje vergelijkbaar als die van de schrijvers op de Boekenbeurs in Antwerpen, waar mensen in rijen staan aan te schuiven."