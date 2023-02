"Friends"-reünie op de Hollywood Walk of Fame: Courteney Cox krijgt ster 

Hoe bekom je een ster?

Een acteur of actrice kan voorgedragen worden - zelfs door een fan, mits toestemming van de beroemdheid zelf of haar management. Iemand nomineren kan enkel online, via deze link. Een Walk of Fame Committee beslist jaarlijks in juni. Elk jaar krijgt er ook iemand postuum een ster toegekend.

Een ster op de boulevard kost ongeveer 52.000 euro. De kostprijs is inclusief productie ster én onderhoud. De sterren zijn gemaakt van onder meer marmerkorrels en een legering van koper en zink.



Wie genomineerd is, krijgt vijf jaar de tijd om een inhuldiging "te boeken". Eenmaal die tijdspanne gepasseerd is, speelt hij/zij de nominatie simpelweg kwijt. De inhuldiging is vrij toegankelijk voor het grote publiek.