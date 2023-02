Winkelkar blijft duurder worden: "Nog eens 6 procent erbij tussen december en nu"

In december 2021 vult De Inspecteur van Radio2 een winkelkar met 75 producten bij drie verschillende supermarkten. Hij gaat langs bij een discounter, een prijsvechter en een traditionele supermarkt. Om de zoveel maanden herberekent hij de prijzen van de producten. Keer op keer stijgen de prijzen.

Na een jaar (december 2022) is de winkelkar al 16,5 procent gestegen. "En de prijzen zijn blijven stijgen want na 15 maanden is de winkelkar maar liefst 24 procent duurder geworden. Dus je betaalt een kwart meer als je nu dezelfde 75 producten in je winkelkar legt."