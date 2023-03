Denise Vandevoort wordt ereschepen van de stad Leuven

Denise Vandevoort (Vooruit), oud-schepen van Leuven, krijgt in april de eretitel van de stad. Dat is maandagavond unaniem beslist op de gemeenteraad van Leuven.

Denise Vandevoort was sinds 2003 schepen in Leuven. In de huidige legislatuur was ze schepen van Cultuur, Evenementen, Toerisme, Senioren en Deeltijds Kunstonderwijs. Daarvoor kreeg ze ook al Sociale Zaken, Studentenzaken en Gelijke Kansen op haar bord. Haar politieke activiteiten gaan echter terug tot de jaren 80: eerst volgde ze de Leuvense politiek in een groep onafhankelijken, later werd ze OCMW-raadslid. Gemeenteraadslid is ze 22 jaar lang geweest.

In mei vorig jaar maakte Vandevoort bekend dat ze wou stoppen met de politiek. In 2020 werd bij de politica borstkanker vastgesteld, en dat deed haar naar eigen zeggen beseffen dat er meer is in het leven dan enkel werken. Vooruit-raadslid Bert Cornillie volgde haar in januari op als schepen.

Om haar werk en toewijding voor Leuven te erkennen en in de kijker te zetten, krijgt Vandevoort een eretitel van stad. De plechtige uitreiking gaat door op 19 april om 19 uur in de salons van het stadhuis.