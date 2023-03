Dirk De fauw geen voorstander van extra opvangplaatsen voor asielzoekers op pontons in de havens van Zeebrugge en Antwerpen.

Fedasil is dringend op zoek naar extra opvangplaatsen voor asielzoekers en wil die mensen onderbrengen op pontons in onze havens. Dat staat in een brief die naar de havenbesturen is gestuurd. Zo kregen de havens van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge, de haven van Gent en de haven van Oostende eind vorige week die brief.

Ons land heeft al zo'n boot, het ponton Reno (foto) in Gent. Sinds 2016 worden daar 224 asielzoekers opgevangen. Het centrum wordt door Fedasil zelf uitgebaat. Fedasil wil ook onderzoeken wat er mogelijk is in andere havens. Er zijn nu 35.000 opvangplaatsen in ons land, maar er is nog veel plaats te kort. Dat aantal lag nooit hoger.