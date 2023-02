Drie smokkelaars opgepakt na bootramp Italië, ze zouden opvarenden 8.000 euro hebben gevraagd voor overtocht

Het drama voor de kust van Calabrië heeft het debat over migratie opnieuw op scherp gezet. De Italiaanse premier Giorgia Meloni zegt dat ze de Europese instellingen heeft gevraagd om onmiddellijk actie te ondernemen om te voorkomen dat migrantenbootjes uitvaren. Maar haar radicaal-rechtse regering krijgt ook forse kritiek omdat ze onlangs een wet goedkeurde die het ngo's moeilijker maakt om migranten in nood op zee te helpen.

Italië blijft een van de belangrijkste aankomstplaatsen van migranten en vluchtelingen die Europa via de zee proberen te bereiken. In de eerste maanden van dit jaar waren er dat volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken al meer dan 13.000. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er iets meer dan 5.200.



Maar de tocht over het centrale gedeelte van de Middellandse Zee is een van de gevaarlijkste ter wereld. Volgens het Missing Migrants Project van de Internationale Organisatie voor Migratie zijn sinds 2014 al meer dan 20.000 mensen omgekomen of vermist geraakt in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee.