Vanaf eind maart laat Aalst op bepaalde plaatsen de straatverlichting 's nachts opnieuw branden

Zoals in verschillende andere steden en gemeenten had ook Aalst beslist om de straatverlichting in sommige delen van de stad vanaf 23 uur uit te zetten om geld te besparen. Maar dat gaf vele inwoners een onveilig gevoel. Met de techniek die er was, kon elektriciteitsmaatschappij Fluvius niet anders dan in grotere zones verlichting uitschakelen, legt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) uit. Intussen is er een nieuwe technologie waarmee de verlichting flexibeler kan gestuurd worden.