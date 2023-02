Fotografen zochten Noorderlicht vanop terril van Beringen, maar vonden het niet

Ook Brecht Bibert zat met zijn camera klaar: "We zijn vol spanning aan het wachten, maar het komt precies niet." Hij had nagedacht over de locatie om het Noorderlicht te spotten. "We dachten meteen aan het hoogste punt van Beringen, om de meeste kans te hebben. Maar het industriegebied hier links van ons is de grote boosdoener denk ik op vlak van lichtvervuiling."

Het was ook koud afgelopen nacht en dat hebben de fotografen ondervonden. "Het is koud, ik heb me goed ingeduffeld en een muts opgedaan", zegt Andreas Bloemers. "Dat is nodig want we staan hier toch al een hele tijd stil. Er zijn ook al enkele mensen vertrokken, maar wij houden nog even vol."