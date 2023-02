Fruittelers Hageland vinden appelteelt niet rendabel meer: “Binnen 5 jaar zijn er geen appelbloesems meer ”

Fruitbedrijf Bert Morren in Kortenaken zet vooral in op peren en verkoopt zelfs Apple GIN. “Door de oorlog in Oekraïne is er geen export meer naar Rusland. Bovendien krijgen de Oost-Europese landen Europese subsidies waardoor ze veel goedkoper zijn. Ze leveren nu zelf aan de supermarkten in Vlaanderen. Daarom heb ik mijn appelbomen met Jonagored weggedaan, met pijn in het hart, want dat is jarenlang werk, in één keer weg. Ik hou nog mijn zomerappels en een halve hectare Jonagored.”