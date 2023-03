Gent krijgt ten vroegste over vier jaar nieuwe zwemzone in openlucht aan Houtdok

Het Houtdok, in de Muide in Gent, zal pas ten vroegste in 2027 omgevormd worden tot een nieuwe strandzone waar ook in open lucht gezwommen zal mogen worden. Dat stelt schepen Filip Watteeuw (Groen) in de gemeenteraad. Gent wil al lang meer zwemwater in open lucht, onder meer om de druk op de Blaarmeersen te verminderen. Er zou een proefproject starten, maar dat is afgevoerd door besparingen. "Door werken kunnen we het nu ook niet meer uitvoeren", stelt de schepen.