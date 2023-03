Gent roept bedrijven en organisaties op om deuren komende blok open te stellen voor studenten

Ook hogescholen en de Universiteit Gent bieden studieplekken aan, daar is reserveren niet altijd nodig. Zo kunnen late beslissers snel een studieplek vinden. De populairste stek was daar de Therminal van de UGent. De universiteit onderzoekt om ook in de rand van de stad meer bloklocaties te onderzoeken. Dat kan aan belangrijke hubs, zoals in Zwijnaarde. Een overzicht van de locaties zal te vinden zijn op de nieuwe website van Student in Gent.