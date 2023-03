Gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel en stadionverbod voor KRC Genk supporter die Standardfan op het hoofd stampte

Op sociale media zijn beelden van de vechtpartij verspreid en daarop is te zien hoe een 42-jarige KRC Genk supporter meerdere slagen en stampen geeft aan een supporter van Standard. Volgens de rechter was er sprake van voorbedachtheid, omdat het bekend was dat de Luikse supportersgroep onderweg was naar Genk. Hij sprak daarom een strengere staf uit.