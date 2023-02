Antwerpse gouverneur onderzoekt gevolgen van audit over belangenvermenging door burgemeester Boechout

In een besloten zitting van de gemeenteraad is er gisteravond een gesprek geweest over die audit, zonder dat de burgemeester en Filip Peeters ('t Dorp), het raadslid dat de klacht had ingediend, daarbij aanwezig waren. "De gouverneur zal nu, op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld), met de burgemeester verder bekijken wat de gevolgen zijn van de audit", zegt Van Den Heuvel. "Waarschijnlijk zal hij toch één en ander moeten aanpassen aan de manier waarop hij met dossiers omspringt, waarmee ik niet zeg dat ze nu fout worden aangepakt." Er wordt ook nagegaan of er gerechterlijke stappen moeten worden genomen. Dat is een normale procedure.