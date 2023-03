Halle stelt coach aan voor kinderopvang: "Heeft niks te maken met heisa rond sluiting crèches"

"Kinderopvang is een hot item, er wordt met een vergrootglas naar gekeken. Ook in onze stad hebben we te maken gehad met een schorsing en een sluiting van kinderopvanginitiatieven, maar het aanstellen van een coach heeft daar weinig mee te maken", vertelt Van Dionant. "Als jonge stad proberen we alles in het werk te stellen om een zo goed mogelijke kinderopvang aan te bieden. We gebruiken daarvoor subsidies van Vlaamse overheid."

De pedagogische coach gaat aan de slag in stedelijke crèches ’t Pagadderke en 't Kadeeke, in de buitenschoolse kinderopvang Okidoki en De Varkenssnuit en in kinderdagverblijf vzw De Kapoentjes aan het ziekenhuis van Halle.