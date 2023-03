Huurprijzen in Zuid-West-Vlaanderen met 10 procent gestegen: "Zelfs mensen uit de lagere middenklasse krijgen het moeilijk"

Opvallend ook is dat er zelfs binnen de veertien steden en gemeenten waar W13 actief is nog sterke verschillen zijn. Het duurst is uiteraard Kortrijk, waar je gemiddeld zo'n 900 euro per maand betaalt, gevolgd door Kuurne, met 860 euro. Deerlijk en Avelgem zitten in de middenmoot, met zo'n 830 euro per maand. In de meeste andere gemeenten betaal je gemiddeld minder dan 800 euro. In Harelbeke en Wervik ging de gemiddelde huurprijs zelfs naar beneden het afgelopen jaar. Je betaalt er nu nog gemiddeld 750 en 700 euro per maand.