Honderden Iraanse meisjes vergiftigd "om te voorkomen dat ze naar school gaan"

Op 22 februari werden in de Iraanse stad Qom 15 studentes naar het ziekenhuis overgebracht. Allen hadden ze last van misselijkheid, braakneigingen, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. Volgens de lokale media zouden ze ondertussen stabiel zijn. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in Iran.

Volgens Majid Monemi, de gouverneur van Lorestan, zouden eerder ook al 50 meisjes van de hogeschool in Borujerd, in het westen van Iran, soortgelijke symptomen gehad hebben. In november zouden ook 18 meisjes naar het ziekenhuis zijn overgebracht.