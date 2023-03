Kinderen uit Zonnebeke maken 60 nestkastjes en hangen ze op in bomen van kasteeldomein

De schoolkinderen van het vierde leerjaar maakten nieuwe vogelnestkastjes voor de “holbewoners” onder de vogels op het kasteeldomein in Zonnebeke. Dat zijn vooral de pimpel- en koolmezen, weet Luc Blondeel, die medeverantwoordelijk is voor de nestkastwerking in de gemeente. "Met onze groep vrijwilligers hingen we in 2005 ook al 60 nestkastjes op in de bomen van het kasteelpark", vertelt hij. "Maar die waren na achttien jaar echt wel aan vervanging toe. Daar hebben de kinderen van het vierde leerjaar van onze Zonnebeekse scholen ons nu bij geholpen!"