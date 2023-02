Kruibeke volgt voorbeeld Beveren en Zwijndrecht: informatiecampagne over fusie voor inwoners

De fusiegesprekken tussen Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zijn nog volop aan de gang, maar ook Kruibeke gaat nu haar inwoners informeren over die gesprekken. Pas tegen het einde van het jaar moet duidelijk worden of de fusie er komt. De gemeente wil tussen april en juni de Kruibekenaars informeren over de gesprekken en heeft daarvoor nu een plan opgesteld.

Algemeen directeur van Kruibeke, Tijs Van Vynckt, licht het plan toe: "We gaan de burgers de kans geven op een webplatform hun idee te geven over de fusie. Daarnaast gaan we ook buurtbabbels organiseren, waarbij we in de deelgemeenten in dialoog gaan met de inwoners. We gaan daar een aantal zaken voorstellen, maar vooral luisteren naar wat er leeft. En tenslotte gaan we ook een webinar organiseren waarbij iemand uit de academische wereld kort de pro's en contra's van een fusie voorstelt."

Kruibeke volgt met de campagne het voorbeeld van Beveren en Zwijndrecht. Beveren heeft al een communicatiecampagne klaar om zijn inwoners te informeren over een potentiële fusie met Kruibeke en/of Zwijndrecht. In Zwijndrecht volgt er in september zelfs een volksraadpleging.