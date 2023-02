Leerlingen laten zich een dagje opsluiten in nieuwe gevangenis Dendermonde

Op 11 maart worden de eerste gedetineerden overgeplaatst naar de nieuwe gevangenis van Dendermonde. Maar vandaag laat een honderdtal leerlingen uit de studierichting Defensie en Veiligheid zich vrijwillig een dagje opsluiten. De leerlingen komen uit scholen in Gent, Antwerpen, Turnhout, Anderlecht en Mechelen. Efien Ledure, opleidingscoördinator van het IVV Sint-Vincentius in Gent: "Van onze school zijn er een zestal leerlingen die deelnemen aan de testdag vandaag. Zij doen dat uit interesse in het gevangeniswezen, en omdat het natuurlijk een deel is van de opleiding Defensie en Veiligheid.

"Jongeren hebben een bepaald beeld van het gevangeniswezen, maar als je het van binnenuit eens meemaakt, ziet hoe dat in zijn werk gaat, wat de procedures zijn, dan kan dat een heel grote leerschool zijn. Als ze zelf in de sector willen werken, dan geeft dit hun een beter beeld", legt Efien Ledure uit. Maar ook voor het gevangeniswezen is de testdag interessant. Niet alleen wordt de nieuwe gevangenis getest, maar ze krijgen vandaag ook potentiële werkkrachten over de vloer. "Ik denk dat het gevangeniswezen jongeren wil warm maken voor een job in de gevangenis."