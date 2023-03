Leuven houdt wake voor slachtoffers aardbeving in Syrië en Turkije

Ook voor Akram van de Koerdische vereniging Hevi in Leuven is dit een bijzonder moment. "Ik zag vandaag een reportage op het nieuws over een school die opnieuw openging in het getroffen gebied, maar niet alle kinderen kwamen opdagen omdat verschillende van hen niet meer leven. Ik wil een oproep doen aan iedereen om te doneren, dat kan ook via onze vereniging. Wij hebben ondertussen al 20 tenten gekocht en naar daar gestuurd en 40 gezinnen financieel gesteund. Het is belangrijk dat de mensen ginder voelen dat we hen helpen."