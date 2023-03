Marathon van Gent bijna uitverkocht

De Sofico Marathon in Gent is bijna uitverkocht. De marathon wordt gelopen op 26 maart. Er zijn nu al meer dan 10.000 van de 12.500 tickets verkocht. De stad is voorbereid op het grote deelnemersaantal. In het parcours zitten enkele nieuwigheden. Deze marathon is de laatste van 4 loopwedstrijden in Gent in de maand maart.