Marc Leemans stopt na 12 jaar als voorzitter bij vakbond ACV

Als voorzitter van de grootste vakbond van het land is Leemans een van de belangrijkste stemmen in het sociaal overleg. De welbespraakte Leemans geldt aan de onderhandelingstafel als een strateeg en eerder gematigd, ook al kan hij naar buiten toe hard uit de hoek komen.

De laatste jaren streed Leemans vooral tegen de hervormde loonnormwet, waarvan hij herhaaldelijk zei dat er "sjoemelsoftware" in zit. Door die wetgeving kunnen de loonkosten niet ontsporen in vergelijking met de lonen in het buitenland, maar ACV en de andere vakbonden menen dat de wet gewijzigd werd in het voordeel van de werkgevers.