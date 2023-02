Na jarenlang onderzoek komt er een proces tegen vroegere chef Brusselse gerechtelijke politie

Audenaert werd in 2012 geschorst, en legde uiteindelijk zelf zijn mandaat neer als hoofd van de Brusselse politie. Intussen liep het onderzoek vertraging op: de onderzoeksrechter moest een stap opzij zetten door een mogelijke procedurefout. In 2021 was het afgerond, en intussen is de beslissing genomen: Audenaert zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden voor passieve omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Een eerste zitting vindt op 14 maart plaats.