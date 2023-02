Neen, Zelenski wordt niet gevolgd door een geheime dubbelganger, wel door zijn bodyguard

Het is niet de eerste keer dat er gesproken wordt over dubbelgangers in dit conflict. In oktober vorig jaar zei het hoofd van het ministerie van Defensie van Oekraïne, Kyrylo Budanov, dat Poetin drie verschillende dubbelgangers heeft die plastische chirurgie hadden ondergaan. Hij vroeg zich af of “de echte Poetin nog bestaat”.



En toen tijdens het Wereld Economisch Forum (WEF) een maand geleden iemand hem een vraag stelde over onderhandelingen met Rusland, antwoordde Zelenski dat hij zich afvroeg of Poetin wel nog leefde, en of hij nog steeds degene was die de beslissingen in het Kremlin nam, aangezien zijn publieke optredens vaak voor een green screen opgenomen leken.