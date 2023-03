Nieuwe tool helpt jongeren naaktbeelden van het internet verwijderen

"Take It Down is speciaal gemaakt voor jongeren die vermoeden of zeker zijn dat er een foto of video van zichzelf op het internet circuleert", vertelt Gavin Portnoy, woordvoerder van het NCMEC. "Dat kan als je met iemand samen bent en een foto hebt gedeeld, of wanneer iemand je heeft afgeperst en bedreigd om beelden te maken."