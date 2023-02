Van "technische problemen" tot "grote manipulatie": verkiezingen in Nigeria verlopen niet helemaal zoals gepland

In 1985 pleegde het leger een staatsgreep en nam het de controle van het land over. Het leger stelde een overgangsprogramma in dat de terugkeer naar een democratie mogelijk maakte. Dat leidde tot nieuwe verkiezingen in 1993. Die werden gewonnen door Moshood Abiola, een zakenman en politicus. De verkiezingen werden echter geannuleerd door het leger, wat opnieuw tot massale protesten en onrust leidde. In 1999 keerde de rust terug na de overwinning van Obasanjo als president. Hij bleef twee termijnen aan de macht.