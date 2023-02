Nobelprijsmedaille van Gentse schrijver Maurice Maeterlinck onder de hamer bij veilinghuis Sotheby's 

Maurice Maeterlinck groeide op in een rijke Gentse familie. Hij werd Franstalig opgevoed en studeerde rechten aan de Gentse universiteit. Vanaf 1886 tot 1909 schreef hij een hele reeks publicaties, van essays en poëzie tot vertalingen en grote theaterwerken. Een van zijn bekendste werken is zijn eerste dichtbundel 'Serres chaudes' uit 1889. Met het drama 'Pelléas et Mélisande' behaalde hij zelfs succes in het theater in Parijs. Het theaterstuk 'L'Oiseau bleu' werd zijn bekendste werk.