Nog nooit zo weinig zee-ijs rond de Zuidpool: "zomer-minimum" breekt record van vorig jaar

Toch zeggen wetenschappers dat de neerwaartse trend zoals we die het jongste decennium beleven, nog niet statistisch significant is. De Zuidpool is er in die zin iets minder erg aan toe dan de Noordpool, waar de trend heel duidelijk is. "Het is belangrijk om het verschil tussen beide te onderstrepen. De Zuidpool is een continent en we spreken hier over het zee-ijs rond dat continent. De Noordpool daarentegen drijft op de zee. Daar is de achteruitgang zeer duidelijk. In extreme scenario's zou het zee-ijs er tijdens een van de komende decennia wel eens hélemaal verdwenen kunnen zijn voor een bepaalde periode in de zomer."