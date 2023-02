Onrust op de Westelijke Jordaanoever: Israëlische Amerikaan gedood bij een aanslag

Een 27-jarige Israëlische Amerikaan is doodgeschoten op de Westelijke Jordaanoever. Volgens de Israëlische politie vond de aanslag plaats bij een oversteekplaats aan de noordelijke oever van de Dode Zee. De schutter zou vanuit zijn auto hebben geschoten en is erna gevlucht in de richting van de Palestijnse stad Jericho. De aanslag is door niemand opgeëist, maar vermoedelijk is de dader van Palestijnse afkomst. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.