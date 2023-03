Gemeentebestuur Linter wil poetsdienst overhevelen van OCMW naar privéspeler: personeel, vakbonden en oppositie niet akkoord

“De burgemeester laat zijn mensen in de steek”, vindt Mady Lambeets die al 30 jaar in dienst is als poetsvrouw bij het OCMW in Linter. “Het is erg voor ons, want we weten niet wat er nu met ons gaat gebeuren of waar we heen moeten, maar ook voor de mensen die een beroep op ons deden. Het OCMW berekende de kostprijs van een poetsbeurt op basis van het inkomen, maar het bedrijf dat het nu overneemt, werkt met een vast tarief. Dan vallen mensen in een financieel kwetsbare positie uit de boot.”