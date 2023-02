Limburgse werkzoekenden kunnen in 3 maanden gratis worden opgeleid tot vrachtwagenchauffeur

"Vroeger haalden mensen een rijbewijs voor vrachtwagenchauffeur in het leger" , zegt Gino Withofs, voorzitter van Scholing vzw. "Dat heb je vandaag niet meer. Jaarlijks stromen via de technische scholen en opleidingen van VDAB wel ongeveer 70 truckers door naar de arbeidsmarkt, maar dat is te weinig om het aantal openstaande vacatures in Limburg in te vullen."