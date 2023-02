Opnieuw wolf gespot in Vlaams-Brabant: wolf loopt door bebouwde kom in Bekkevoort

Volgens Jan Loos van Welkom Wolf gaat het om dezelfde wolf als in Bierbeek. “Maar de vraag is of het ook dezelfde is als diegene die begin februari is gespot in Vlaams-Brabant. Het is deze maand uitzonderlijk druk in die provincie, het is al de vijfde keer waarneming van een wolf.” Volgens Loos zijn er meerdere wolven in het spel en gaat het niet om één en dezelfde wolf. “Ik denk dat het om twee of drie wolven gaat, maar dat enkele van deze wolven al lang in Noord-Frankrijk zitten en niet meer zullen terugkeren.”

De wolf die in Bekkevoort is gespot, is volgens de wolvenkenner een jonge wolf die op zoek is naar nieuw leefgebied. "Zoals hij nu loopt, is hij op weg naar Limburg. Maar als hij niet tot de Limburgse roedel behoort, zal hij ook nooit geaccepteerd worden in die roedel en zal hij daar dus van een koude kermis thuiskomen."