Meer mensen zonder gordel in auto betrapt dan vorig jaar tijdens speciale politieactie in provincie Antwerpen

Begin deze maand, van 6 tot 10 februari, hielden de lokale en de federale politie in de hele provincie Antwerpen een speciale controleactie naar beveiligingsmiddelen in het verkeer. Dat gaat over het dragen van een gordel, maar ook over het (juist) gebruik van kinderzitjes en het dragen van helmen en andere beschermingskledij op brom- of motorfietsen en speedpedelecs. Het is een actie die ze al enkele jaren herhalen.